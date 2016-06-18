Президент Зеленский подарил украинцам новый праздник Стало известно, что в Украине появится новый профессиональный праздник, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, нововведение вступит в силу уже с этого сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«21 августа на заседании Правительство поддержало инициативы Владимира Зеленского и установило, что ежегодно 6 сентября в Украине будет отмечаться «День администратора центров предоставления административных услуг», - говорится в сообщении.