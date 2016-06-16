Сумской театр ищет главного режиссера

Сумской академический театр им. М.С. Щепкина объявил конкурс на замещение вакантных должностей главного режиссера, художника-постановщика, артиста-вокалиста артиста хора высшей и первой категорий, артиста драмы театра второй категории, дирижера высшей категории и др.
Подробности в группе театра в Фейсбуке.
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