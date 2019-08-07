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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47127

Сумские биатлонистки за медали чемпионат мира получили грамоты

В Сумах прошла встреча временно исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирины Купрейчик и призеров и участников чемпионата мира по летнему биатлону, который проходил с 23 по 25 августа в городе Раубичи (Беларусь).

Ирина Купрейчик отметила почетными грамотами главы облгосадминистрации биатлонисток - заслуженного мастера спорта Украины, победительницу чемпионата мира по летнему биатлону-2019 Валентину Семеренко, заслуженного мастера спорта Украины, бронзового призера чемпионата Виту Семеренко, мастера спорта Украины, дважды бронзового призера чемпионата Анну Кривонос и мастера спорта Украины международного класса, участницу чемпионата Юлию Журавок. А также отметила грамотой старшего тренера сборной команды Украины по биатлону, заслуженного тренера Украины Григория Шамрая.

Ирина Купрейчик поблагодарила спортсменкам за их целеустремленность, упорную борьбу на чемпионате и пожелала им еще больше побед.

«Нам трудно даже представить, сколько усилий, сколько труда вложено в эту победу. Но вы это сделали. И благодаря вам Украина и Сумщина звучат на мировых спортивных аренах», - отметила чиновница.

Напомним: чемпионат мира по летнему биатлону-2019 в Беларуси начался суперспринтом, и первой в копилку спортивных достижений Украины в этих соревнованиях стала бронзовая медаль юниорки Анны Кривонос. Заканчивали первый соревновательный день женщины. И для украинской сборной это было феерическое завершение. «Золото» в супер-спринте завоевала Валентина Семеренко.

В последний день соревнований проходили гонки преследования. Среди юниорок вторую бронзовую награду получила Анна Кривонос, а Вита Семеренко взяла бронзу среди женщин. Юлия Журавок среди женщин заняла пятое место. На счету Сумщины одна золотая и три бронзовые награды.

Спорт Летний биатлон
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