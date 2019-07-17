Сумська молодь може отримати гроші на освіту

До участі в конкурсі запрошуються студенти всіх курсів та абітурієнти. За формою навчання це можуть бути здобувачі вищої освіти денної або заочної форми навчання державного замовлення та контрактної основи.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні та природничі дисципліни.
Конкурс проводить компанія Open Media Group за підтримки партнерів.
Для здобуття грошового ґранту на навчання студентам необхідно до визначеного терміну надіслати в електронній формі наукове есе на тематику: «Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС».
Головна місія наукової роботи — вираження самостійного бачення студентом проблеми, питання, теми, а також формулювання висновків, особистої оцінки на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного стилю. Питання пропонується розглянути за напрямками здобуття кваліфікації: економіка; менеджмент; маркетинг; психологія; політологія; журналістика.
Переможців конкурсу визначатиме незалежна суддівська колегія. За І місце передбачений грошовий грант на оплату річного навчання; за ІІ – грошовий грант на оплату навчання за шість місяців; за ІІІ – грошовий грант на оплату трьох місяців навчання.
Студенти державної форми навчання отримають гранти у вигляді стипендій.
Прийом робіт (education@likar.info, з поміткою «На Конкурс») триватиме до 30 вересня 2019 року. Переможців назвуть 23 жовтня цього року.
Детальніше можна дізнатись за цим посиланням
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