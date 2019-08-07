В Сумах выключат воду на Добровольной

В связи с заменой фасонных частей на водосети диаметром 100 мм 30 августа в 9:00 будет прекращено водоснабжение всего района Добровольной.
По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с. Нижнее Песчаное....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....