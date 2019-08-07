В Сумах выключат воду на Добровольной КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Добровольной.

В связи с заменой фасонных частей на водосети диаметром 100 мм 30 августа в 9:00 будет прекращено водоснабжение всего района Добровольной.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.