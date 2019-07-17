Население Сум за полгода уменьшилось больше чем на тысячу человек

Численность населения Сум, по оценке, на 1 июля 2019 года составила 265,1 тыс. человек. В течение января-июня 2019 года численность населения областного центра сократилась на 1166 человек.
За январь-июнь 2019 года в Сумах появился на свет 910 новорожденных, что на 57 младенцев меньше по сравнению с январем-июнем 2018 г. Количество умерших, наоборот, увеличилось на 94 человека и составило 1804 человека.
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