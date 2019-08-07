На Сумщине полицейские задержали вора-гастролера

В течение последних месяцев к полицейским Ахтырки, Тростянца, Сум поступали отдельные обращения граждан о похищении их велосипедов. Транспортные средства неизвестный злоумышленник забирал из подъездов многоэтажек и даже те, что были пристегнуты хозяевами на замки. Только Ахтырским отделом полиции было зарегистрировано 11 подобных заявлений от потерпевших.
Анализируя полученную во время следственно-розыскных действий информацию, оперативные работники пришли к выводу, что все эти преступления совершает один и тот же человек. Разыскивая вора, правоохранители опрашивали соседей, проверяли лиц из числа ранее судимых за аналогичные правонарушения, устанавливали скрытые посты и т.п.
«Целенаправленная работа дала свой положительный результат. Мы получили оперативную информацию, что наш разыскиваемый может двигаться на такси определенной марки из города Тростянец. Полицейские остановили данное авто для проверки. В нем оказался 31-летний житель Харьковщины, а в багажнике разобранные велосипеды. Уже в отделе полиции он признался, что совершил ряд краж в Ахтырке, Сумах и Тростянце. Таким образом он хотел подзаработать денег, ведь все велосипеды сразу продавал через интернет, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.
Во время проверки полицейские установили, что задержанный уже имел судимости за совершение аналогичных преступлений. На Сумщину приезжал как на работу: похитив велосипед, разбирал его и на такси перевозил домой. Надеялся, что его, как жителя другой области разоблачить будет трудно. Но просчитался.
Сейчас следователи объявили злоумышленнику подозрение по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция этой статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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