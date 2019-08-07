На Сумщине в авариях пострадали пятеро Только за прошедшие сутки в результате ДТП еще пятеро жителей Сумщины получили травмы. Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 165 человек.

Одно из ДТП произошло на Лебединщине. Водитель автомобиля «Renault Laguna» допустил съезд в кювет и столкнулся с деревом. В результате автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы.

В этот же день в дорожно-транспортном происшествии пострадал 67-летний житель Кролевецкого района, упав со скутера.

А вот на Белопильщине причиной падения со скутера с последующим травмированием стало то, что 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Ахтырщине в этот же день столкнулись мотороллер «Дельта» с автомобилем «ВАЗ-2105». Водитель и пассажир мотороллера получили травмы.

Пострадавших с разной степенью тяжести травмами госпитализировали в больницы. По данным фактам полицейские начали уголовные производства, проводятся расследования.

Работники полиции обращаются к владельцам автомобилей и водителей мототранспорта с просьбой быть более внимательными на дороге и беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте: пользуясь двухколесным транспортом, необходимо одевать мотошлемы. Если же вы - водитель автомобиля, помните о ремнях безопасности. Правоохранители предостерегают в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.