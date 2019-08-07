На Сумщине в авариях пострадали пятеро

Одно из ДТП произошло на Лебединщине. Водитель автомобиля «Renault Laguna» допустил съезд в кювет и столкнулся с деревом. В результате автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы.
В этот же день в дорожно-транспортном происшествии пострадал 67-летний житель Кролевецкого района, упав со скутера.
А вот на Белопильщине причиной падения со скутера с последующим травмированием стало то, что 39-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На Ахтырщине в этот же день столкнулись мотороллер «Дельта» с автомобилем «ВАЗ-2105». Водитель и пассажир мотороллера получили травмы.
Пострадавших с разной степенью тяжести травмами госпитализировали в больницы. По данным фактам полицейские начали уголовные производства, проводятся расследования.
Работники полиции обращаются к владельцам автомобилей и водителей мототранспорта с просьбой быть более внимательными на дороге и беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте: пользуясь двухколесным транспортом, необходимо одевать мотошлемы. Если же вы - водитель автомобиля, помните о ремнях безопасности. Правоохранители предостерегают в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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