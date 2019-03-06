Сумчан снова зовут на стратегическую сессию

Стратегическая сессия состоится 6 сентября с 10:00 в помещении Конгресс-центра Сумского государственного университета (аудитория 118).
Также во время мероприятия будут использованы предварительные данные, которые были собраны на стратегических сессиях «Видение развития города» и «Стратегическое видение и будущий выбор».
Работа по разработке Стратегии ведется уже не первый год, найти всю информацию можно на Информационном портале Сумского городского совета по ссылке (https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rozrobka-stratehii-rozvytku.html) или на официальной странице управления стратегического развития Сумского городского совета (https://www.facebook.com/pmo.smr/).
Регистрация на стратегическую сессию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQVHhwP8llPBqzYgw7qCCN4RnN2AmD57_5uAlg0iZjVJ-gQg/viewform.
Напомним: о стратегии развития города начали говорить еще в 2014 году, несколько раз мэр Сум обещал, что вот-вот она будет готова, однако только в 2017 году начались хоть какие-то подвижки, которые вылились в разработку стратегии СумГУ, несколько стратегических сессий с сумчанами осенью прошлого года, однако подготовленная стратегия от СумГУ на деле оказалась компиляцией разных чуть ли не курсовых работ и рефератов, часто не имеющий отношения к Сумам. Летом прошло еще две стратегических сессии.
Кстати, стратегию разрабатывают всего до 2027 года. Скоро сроки ее разработки превысят сроки ее выполнения.
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