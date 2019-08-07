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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48100

«FoodCentre-СумДУ» одержал победу над львовской «Энергией»

Сегодня, 29 августа, во Львове в товарищеском матче в рамках турнира «LVIV OPEN CUP 2019», подопечные Сергея Песоцкого уверенно обыграли хозяев площадки львовскую «Энергию».

В первом тайме команды не порадовали зрителей забитыми мячами, а вот второй тайм был богат на голы. Сперва сумчане повели в счете, но вскоре энергетики  выровняли ситуацию. Но воспользовавшись ошибками игроков «Энергии», игрокам «Food Centre-СумДУ» удалось довести счет до 5:1. И только при игре с пятым полевым, хозяева смогли сократить отставание. Результат встречи 5:3 в пользу сумчан, сообщает пресс-служба АФС.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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