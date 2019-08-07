На Сумщине реорганизовали фискальное управление С 29 августа начата работа Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Сумской области.

На основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 № 682-р «О Государственной налоговой службе», требований письма ГНС Украины от 28.08.2019 №527 / 7 / 99-00-01-01-02 и приказа ГУ ГНС в Сумской области от 29.08.2019 №9 Главным управлением ГНС в Сумской области с 29 августа 2019 года начато выполнение функций и полномочий Главного управления ГФС в Сумской области, которое прекращает свою деятельность.

Субсайт территориального органа Главного управления ГНС в Сумской области: http://sumy.tax.gov.ua.