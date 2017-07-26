Сумські воєнкоматівці вшанували пам'ять Героя Військовослужбовці військових комісаріатів Сумської області взяли участь у вшануванні загиблих учасників ООС (АТО) 29 серпня.

Всіх загиблих об’єднує одне – любов до Батьківщини. Саме заради неї вони не вагаючись йшли на війну, йшли на ризик, йшли на смерть. Заради життя!

Особовий склад Сумського обласного військового комісаріату на шикуванні вшанував працівницю військового комісаріату Оксану Завальну, дружину загиблого молодшого сержанта Ігоря Завального.

Молодший сержант, оператор обслуги ТЗМ «Ураган» 9-ї батареї 27-ї Сумської РеАБр, Ігор Завальний загинув поблизу селища Побєда на Луганщині під пекельним вогнем російських «Смерчів». Місце поховання Героя на Алеї Слави сумського Центрального кладовища. На школі села Великі Вільми та СПТУ №2 Почесному громадянину міста Суми, кавалеру ордена «За мужність» ІІІ ступеню, Ігорю Завальному встановлені меморіальні дошки.

«Він сниться мені живим, ніби ми розмовляємо. Я йому кажу: «Ти скоро додому?» А він мені: «Поки що ні!..» А сам дивиться на мене ніжно-ніжно і усміхається…», - каже Оксана Завальна.