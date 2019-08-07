В Сумах на Бандеры сбили девушку

Девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лба госпитализирована в нейрохирургию областной больницы. Предварительно водитель был трезв. Полиция проводит проверку и обращается к водителям с просьбой быть внимательнее, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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