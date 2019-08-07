В Сумах на Бандеры сбили девушку 29 августа в 17:45 на перекрестке автодорог по ул. Степана Бандеры и Косовщинской 42-летний водитель автомобиля CHEVROLET Lacetti допустил наезд на 19-летнюю девушку.

Девушка с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лба госпитализирована в нейрохирургию областной больницы. Предварительно водитель был трезв. Полиция проводит проверку и обращается к водителям с просьбой быть внимательнее, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.