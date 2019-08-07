Сумские биатлонисты взяли еще три медали на чемпионате Украины

На дистанции чемпион Украины Денис Редька
29 августа прошли индивидуальные гонки среди младших (2004 г.р. и младше) и средних (2002-2003 г.р.) юношей и девушек. Сумские биатлонисты завоевали в этих гонках три медали. Среди младших юношей чемпионом стал Денис Редька, среди младших девушек «серебро» взяла Ксения Кравченко, средних девушек бронзовую медаль завоевала Алина Еременко.
Сегодня в программе суперспринты.
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