Сегодня определится летний чемпион Сум по мини-футболу

Игры пройдут на третьем поле ФЦ «Барса».
В 16.30 пройдет финал утешительного турнира: «Олимпик» - «International»
В 17.30 матч за трете место: «Технология» - «Динамо».
В 18.30 финал: «Lex VSK – Сумбуд» - «Ощадбанк».
По окончанию игры состоится церемония награждения победителей и финалистов, сообщает пресс-служба АФС.
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