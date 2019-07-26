Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38242

Сегодня определится летний чемпион Сум по мини-футболу

Сегодня, 30 августа, пройдут решающие встречи в летнем чемпионате Ассоциации футзала Сумщины.

Игры пройдут на третьем поле ФЦ «Барса».

В 16.30 пройдет финал утешительного турнира: «Олимпик» - «International»

В 17.30 матч за трете место: «Технология» - «Динамо».

В 18.30 финал: «Lex VSK – Сумбуд» - «Ощадбанк».

По окончанию игры состоится церемония награждения победителей и финалистов, сообщает пресс-служба АФС.

Спорт Мини-футбол
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