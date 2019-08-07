Конотопчанин заплатил 15 тысяч за виртуальный ноутбук Очередной жертвой интернет-мошенников стал 19-летний юноша с Конотопщины.

Юноша, который вынужден был обратиться за помощью к полиции, рассказал: на одном из известных интернет-сайтов он наткнулся на объявление о продаже по выгодной цене ноутбука, поэтому и решил приобрести гаджет. Связавшись по телефону с продавцом и обсудив детали сделки, он, не позаботившись о гарантии возврата средств, перечислил около 15 000 гривен на продиктованный ему номер банковской карточки. Но когда он попытался связаться с продавцом еще раз, то уже был «вне зоны». Поняв, что его обманули, парень обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Сейчас по факту мошенничества следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и проводят все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления личности злоумышленника и его место нахождения.

Полицейские снова предостерегают граждан быть осмотрительными и с осторожностью относиться к слишком заманчивым интернет-предложениям. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Помните: здравый смысл и предусмотрительность - это залог безопасности и сохранности ваших сбережений, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.