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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57119

На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара

Причиной того, что в одной из усадеб села Горное Сумского района вспыхнули и сгорели несколько тонн сена, стали детские шалости с огнем.

Сообщение о пожаре в селе Горное поступило в дежурную часть Сумского райотдела от диспетчера службы «102». На вызов отправился дежурный экипаж в составе инспекторов сектора группы реагирования патрульной полиции Сумского районного отдела полиции Александра Рыженкова и Юрия Онищенко.

Полицейские прибыли еще до приезда спасателей. На месте выяснили, что горел сеновал одной из частных усадеб. Легкое деревянное строение имело немалые размеры, было высотой почти четыре метра, и полностью наполнено сеном. Ветер раздувал пожар, поэтому все попытки хозяев и их помощников сбить пламя оставались тщетными.

Правоохранители, оценив масштабы возгорания, немедленно организовали эвакуацию из опасной зоны посторонних лиц, и только убедившись, что людей ни в доме, ни в других хозяйственных помещениях нет, помогли перевести в безопасное место скот и технику. Затем присоединились к сотрудникам пожарной части, которые развернули работы по тушению пожара. Совместными усилиями в течение нескольких часов подряд правоохранительные органы и местные жители боролись с огнем, не давая ему перекинуться дальше на другие здания. И только поздно вечером, после опустошения трех резервуаров воды, пожар удалось локализовать, а затем и потушить.

Как выяснилось позже причиной возгорания стали детские шалости. Двое местных детей, пятилетняя девочка и семилетний мальчик, играли рядом с соседским сеновалом, и решили поджечь паутинку. В сумочке девочки, чьи родители злоупотребляют спиртным, оказались спички - остается только догадываться, где малыши могли их подобрать. В результате «опыта» вспыхнула не только паутинка - занялся весь сеновал. Испуганные малыши изо всех сил бросились бежать домой, стали звать на помощь родителей. Однако когда те прибежали, огонь набрал такой силы, что пришлось вызывать спасателей и полицию.

Самим инспекторам после всего пришлось «поработать» еще и в качестве психологов, успокаивая перепуганную девочку, которая, наконец, поняла, что и сама могла пострадать от собственной неосмотрительности.

К слову: это не единственный случай, когда экипаж помог гражданам в критической ситуации. В тот день инспекторы дважды помогали водителям, чьи машины, сломавшись в пути, нуждались в ремонте.

Сами же правоохранители ничего необычного в этих случаях не видят, поскольку считают, что помогать и защищать людей - это их работа. А потому готовы прийти на помощь любому из граждан, кто в этом нуждается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пожар Полицейские Сумской район
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