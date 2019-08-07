Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 10-го тура

Высшая лига
16:00 Тростянец
ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» Сумской р-н
17:00 Снежки, Бурынского района
ФК «Гранум» Снежки - ФК «Кролевец»
17:00 Дружба
ФК «Дружба» - ФК «Велетень» Глухов
Первая лига
17:00 Путивль
«Ярославна» Путивль - «Авангард» Белополье
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Сейм» Путивль
17:00 Токари Сумского района
«Украина-Аграрная» Сумской р-н - «Лебединец» Лебедин
17:00 Севериновка Сумского района
«Колос» Севериновка - «Кристалл» Конотопский р-н
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