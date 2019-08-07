Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24276

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 10-го тура

31 августа будут сыграны матчи 10-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

16:00 Тростянец

ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» Сумской р-н

17:00 Снежки, Бурынского района

ФК «Гранум» Снежки - ФК «Кролевец»

17:00 Дружба

ФК «Дружба» - ФК «Велетень» Глухов

Первая лига

17:00 Путивль

«Ярославна» Путивль - «Авангард» Белополье

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Сейм» Путивль

17:00 Токари Сумского района

«Украина-Аграрная» Сумской р-н - «Лебединец» Лебедин

17:00 Севериновка Сумского района

«Колос» Севериновка - «Кристалл» Конотопский р-н

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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