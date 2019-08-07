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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46335

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего пенсионера

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают Гапонько Ивана Николаевича, 1940 года рождения, жителя с. Воронеж Шосткинского района, который в 9:00 29 августа поехал на велосипеде на местный рынок, но домой так и не вернулся.

Об исчезновении мужа в полицию заявила его жена. Женщина также сообщила, что он имеет проблемы с памятью, может не ориентироваться на местности, и ранее с ним уже случались подобные случаи.

На вид мужчине около 75 лет, ростом около 160 см, среднего телосложения, волосы черные средней длины, лицо овальное, нос прямой, глаза темные. Был одет в брюки и пиджак черного цвета.

С собой имел зеленый велосипед, на багажнике которого был закреплен металлический диск деревообрабатывающего станка.

Работники полиции разыскивает пропавшего мужчину и надеются на помощь неравнодушных граждан. Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Гапонько Ивана Николаевича, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 102, (05449) 2-14-47, 7-26-55, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Шосткинский район
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