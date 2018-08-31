Заходи на відзначення Дня міста у Сумах

|
Назва заходу
|
Початок
|
Місце проведення
|
30 серпня – 1 вересня
|
Мотофестиваль під патронатом Сумського міського голови «WIND RIDERS MC»
|
|
Заміський табір «Ровесник»
|
31 серпня
|
Свято «Суми – місто талантів! Суми – місто краси!»
|
17:00
|
ПК АТ «Сумське НВО»
|
Свято «Ми – сумчани!»
|
10:00
16:00
|
Роменський мікрорайон
Курський мікрорайон
|
31 серпня – 1 вересня
|
Відкритий чемпіонат міста з тенісу
|
10:00
|
Міський парк ім. Кожедуба
|
Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту
|
10:00
|
Селище Веретенівка
|
2 вересня
|
Акція «З добрим ранком, ветеране-визволителю!»
|
8:00
|
За місцем проживання ветеранів Другої Світової війни
|
Покладання квітів до пам’ятників Скорботної матері, Війська Польського, могил загиблих в зоні АТО
|
8:45
|
Центральне кладовище
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|
9:30
|
Сквер Героїв Небесної Сотні
|
Урочистий мітинг та покладання квітів «Війна відгриміла та пам’ять жива»
|
10:00
|
Меморіальний комплекс «Вічна Слава»
|
Покладання квітів до пам’ятних знаків та монументів на честь загиблих воїнів
|
11:00
|
Меморіал воїнам-інтернаціоналістам, пам’ятний знак загиблим воїнам-артилеристам
|
Відкриття скульптури «Пам’ятний знак загиблому студенту-воїну»
|
15:00
|
Біля центрального корпусу СумДУ
|
Концерт духової музики
|
18:00
|
«Альтанка»
|
2 – 8 вересня
|
Кубок міста з футболу серед команд аматорів
|
17:00
|
ФЦ «Барса»
|
3 вересня
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам
|
10:00
|
Вул. Г. Кондратьєва (біля КПП 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади)
|
Соціально-мистецький проєкт «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»
|
18:00
|
Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ
|
5 вересня
|
Загальноміська бібліотечна краєзнавча акція «Рідному місту – з любов’ю»
|
12:00
|
Бібліотечний вуличний простір у мікрорайонах міста
|
6 вересня
|
Стратегічна сесія: «Формування проєктів та програм розвитку міста». Воркшоп.
|
10:00
|
Конгрес-центр СумДУ
|
Загальноміське родинне свято «Золото рідного міста»
|
14:00
|
Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
|
Мистецький проєкт «Чотири стихії»
|
18:00
|
Театр для дітей та юнацтва
|
Гала-концерт ТО «Маніфест»
|
18:00 22:00
|
Сквер «Щастя»
|
Відкриття фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест»
|
20:00
|
Покровська площа
|
7 вересня
|
Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»
|
10:30
|
Сумська обласна філармонія
|
Виставки-продажі квітів, робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, народних умільців, товаровиробників міста
|
11:00
|
Вул. Соборна
|
Соціально-культурний проєкт «Найкращому місту – наша любов!»
|
11:00
|
«Альтанка»
|
Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса»
|
11:00
|
Пров. 9 Травня
|
Бліцтурнір з шахів
|
11:00
|
Сквер ім Тараса Шевченка
|
Арт-проект «Казкова країна»
|
11:00
|
Покровська площа
|
Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку
|
12:00
|
Сквер Харитоненка
|
Парад байкерів, муніципальної техніки, ретроавтомобілів
|
12:15
|
Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності
|
Огляд військової та муніципальної техніки
|
13:00
|
Майдан Незалежності
|
Розважальна програма від мотофестивалю «WIND RIDERS MC»:
виставка мотоциклів, фотосесії, проведення мотоконкурсів (повільна та фігурна їзда, силові вправи, найкращий тюнинг тощо) із залученням містян
|
13:00
|
Майдан Незалежності
|
Фестиваль вуличної їжі
|
13:00
|
Театральна площа
|
Рекорд України «Сумські обереги»
|
13:00
|
ТРЦ «Мануфактура»
|
Прем’єрний показ короткометражного фільму «Олександр – заступник Сумський»
|
14:00
|
Театр для дітей та юнацтва
|
Виставка польських робіт «З Любліном в серці»
|
16:00
|
Міська галерея
|
Презентація першого медійного проєкту від ТО «Маніфест»
|
18:00 –22:00
|
Сквер «Щастя»
|
Міський фестиваль «Ніч міста»
|
19:00
|
Центральні вулиці міста
|
Святковий концерт за участю зірок естради
|
19:00 –22:00
|
Майдан Незалежності
|
Гала-шоу фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест»
|
21:00 – 23:00
|
Літня естрада міського парку ім. Кожедуба
|
7 - 8 вересня
|
Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное
|
10:00
|
Акваторія р. Псел, вул. Кринична
|
Кубок міста з футзалу серед команд аматорів
|
11:00
|
ФЦ «Барса»
|
Культурно-масовий захід «Тайни й ринок»
|
12:00
|
Провулок між Спасо-Преображенським собором і Палацом дітей та юнацтва
|
8 вересня
|
Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса»
|
11:00
|
Майданчик біля міської галереї
|
Відкриття скейт-парку
|
15:00
|
Міський парк ім. Кожедуба
|
12 вересня
|
Форум видавців, літературний фестиваль, книжковий ярмарок
|
11:00
|
Конгрес-центр СумДУ
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