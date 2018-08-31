Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59530

Заходи на відзначення Дня міста у Сумах

Заходи на відзначення визволення міста Суми від нацистських загарбників та річниці його заснування.

Назва заходу

Початок

Місце проведення

30 серпня – 1 вересня

Мотофестиваль під патронатом Сумського міського голови «WIND RIDERS MC»

 

Заміський табір «Ровесник»

31 серпня

Свято «Суми – місто талантів! Суми – місто краси!»

17:00

ПК АТ «Сумське НВО»

Свято «Ми – сумчани!»

10:00

16:00

Роменський мікрорайон

Курський мікрорайон

31 серпня – 1 вересня

Відкритий чемпіонат міста з тенісу

10:00

Міський парк ім. Кожедуба

Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту

10:00

Селище Веретенівка

2 вересня

Акція «З добрим ранком, ветеране-визволителю!»

8:00

За місцем проживання ветеранів Другої Світової війни

Покладання квітів до пам’ятників Скорботної матері, Війська Польського, могил загиблих в зоні АТО

8:45

Центральне кладовище

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

9:30

Сквер Героїв Небесної Сотні

Урочистий мітинг та покладання квітів «Війна відгриміла та пам’ять жива»

10:00

Меморіальний комплекс «Вічна Слава»

Покладання квітів до пам’ятних знаків та монументів на честь загиблих воїнів

11:00

Меморіал воїнам-інтернаціоналістам, пам’ятний знак загиблим воїнам-артилеристам

Відкриття скульптури «Пам’ятний знак загиблому студенту-воїну»

15:00

Біля центрального корпусу СумДУ

Концерт духової музики

18:00

«Альтанка»

2 – 8 вересня

Кубок міста з футболу серед команд аматорів

17:00

ФЦ «Барса»

3 вересня

Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам

10:00

Вул. Г. Кондратьєва (біля КПП 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади)

Соціально-мистецький проєкт «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»

18:00

Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ

5 вересня

Загальноміська бібліотечна краєзнавча акція «Рідному місту – з любов’ю»

12:00

Бібліотечний вуличний простір у мікрорайонах міста

6 вересня

Стратегічна сесія: «Формування проєктів та програм розвитку міста». Воркшоп.

10:00

Конгрес-центр СумДУ

Загальноміське родинне свято «Золото рідного міста»

14:00

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка

Мистецький проєкт «Чотири стихії»

18:00

Театр для дітей та юнацтва

Гала-концерт ТО «Маніфест»

18:00 22:00

Сквер «Щастя»

Відкриття фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест»

20:00

Покровська площа

7 вересня

Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»

10:30

Сумська обласна філармонія

Виставки-продажі квітів, робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, народних умільців, товаровиробників міста

11:00

Вул. Соборна

Соціально-культурний проєкт «Найкращому місту – наша любов!»

11:00

«Альтанка»

Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса»

11:00

Пров. 9 Травня

Бліцтурнір з шахів

11:00

Сквер ім Тараса Шевченка

Арт-проект «Казкова країна»

11:00

Покровська площа

Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку

12:00

Сквер Харитоненка

Парад байкерів, муніципальної техніки, ретроавтомобілів

12:15

Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності

Огляд військової та муніципальної техніки

13:00

Майдан Незалежності

Розважальна програма від мотофестивалю «WIND RIDERS MC»:

виставка мотоциклів, фотосесії,   проведення мотоконкурсів (повільна та фігурна їзда, силові вправи, найкращий тюнинг тощо) із залученням містян

13:00

Майдан Незалежності

Фестиваль вуличної їжі

13:00

Театральна площа

Рекорд України «Сумські обереги»

13:00

ТРЦ «Мануфактура»

Прем’єрний показ короткометражного фільму «Олександр – заступник Сумський»

14:00

Театр для дітей та юнацтва

Виставка польських робіт «З Любліном в серці»

16:00

Міська   галерея

Презентація першого медійного проєкту від ТО «Маніфест»

18:00 –22:00

Сквер «Щастя»

Міський фестиваль «Ніч міста»

19:00

Центральні вулиці міста

Святковий концерт за участю зірок естради

19:00 –22:00

Майдан Незалежності

Гала-шоу фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест»

21:00 – 23:00

Літня естрада міського парку ім. Кожедуба

7 - 8 вересня

Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное

10:00

Акваторія р. Псел, вул. Кринична

Кубок міста з футзалу серед команд аматорів

11:00

ФЦ «Барса»

Культурно-масовий захід «Тайни й ринок»

12:00

Провулок між Спасо-Преображенським собором і Палацом дітей та юнацтва

8 вересня

Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса»

11:00

Майданчик біля міської галереї

Відкриття скейт-парку

15:00

Міський парк ім. Кожедуба

12 вересня

Форум видавців, літературний фестиваль, книжковий ярмарок

11:00

Конгрес-центр СумДУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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