Заходи на відзначення Дня міста у Сумах Заходи на відзначення визволення міста Суми від нацистських загарбників та річниці його заснування.

Назва заходу Початок Місце проведення 30 серпня – 1 вересня Мотофестиваль під патронатом Сумського міського голови «WIND RIDERS MC» Заміський табір «Ровесник» 31 серпня Свято «Суми – місто талантів! Суми – місто краси!» 17:00 ПК АТ «Сумське НВО» Свято «Ми – сумчани!» 10:00 16:00 Роменський мікрорайон Курський мікрорайон 31 серпня – 1 вересня Відкритий чемпіонат міста з тенісу 10:00 Міський парк ім. Кожедуба Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту 10:00 Селище Веретенівка 2 вересня Акція «З добрим ранком, ветеране-визволителю!» 8:00 За місцем проживання ветеранів Другої Світової війни Покладання квітів до пам’ятників Скорботної матері, Війська Польського, могил загиблих в зоні АТО 8:45 Центральне кладовище Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 9:30 Сквер Героїв Небесної Сотні Урочистий мітинг та покладання квітів «Війна відгриміла та пам’ять жива» 10:00 Меморіальний комплекс «Вічна Слава» Покладання квітів до пам’ятних знаків та монументів на честь загиблих воїнів 11:00 Меморіал воїнам-інтернаціоналістам, пам’ятний знак загиблим воїнам-артилеристам Відкриття скульптури «Пам’ятний знак загиблому студенту-воїну» 15:00 Біля центрального корпусу СумДУ Концерт духової музики 18:00 «Альтанка» 2 – 8 вересня Кубок міста з футболу серед команд аматорів 17:00 ФЦ «Барса» 3 вересня Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам 10:00 Вул. Г. Кондратьєва (біля КПП 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади) Соціально-мистецький проєкт «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» 18:00 Виставковий зал Конгрес-Центру СумДУ 5 вересня Загальноміська бібліотечна краєзнавча акція «Рідному місту – з любов’ю» 12:00 Бібліотечний вуличний простір у мікрорайонах міста 6 вересня Стратегічна сесія: «Формування проєктів та програм розвитку міста». Воркшоп. 10:00 Конгрес-центр СумДУ Загальноміське родинне свято «Золото рідного міста» 14:00 Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка Мистецький проєкт «Чотири стихії» 18:00 Театр для дітей та юнацтва Гала-концерт ТО «Маніфест» 18:00 22:00 Сквер «Щастя» Відкриття фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест» 20:00 Покровська площа 7 вересня Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» 10:30 Сумська обласна філармонія Виставки-продажі квітів, робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, народних умільців, товаровиробників міста 11:00 Вул. Соборна Соціально-культурний проєкт «Найкращому місту – наша любов!» 11:00 «Альтанка» Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса» 11:00 Пров. 9 Травня Бліцтурнір з шахів 11:00 Сквер ім Тараса Шевченка Арт-проект «Казкова країна» 11:00 Покровська площа Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку 12:00 Сквер Харитоненка Парад байкерів, муніципальної техніки, ретроавтомобілів 12:15 Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності Огляд військової та муніципальної техніки 13:00 Майдан Незалежності Розважальна програма від мотофестивалю «WIND RIDERS MC»: виставка мотоциклів, фотосесії, проведення мотоконкурсів (повільна та фігурна їзда, силові вправи, найкращий тюнинг тощо) із залученням містян 13:00 Майдан Незалежності Фестиваль вуличної їжі 13:00 Театральна площа Рекорд України «Сумські обереги» 13:00 ТРЦ «Мануфактура» Прем’єрний показ короткометражного фільму «Олександр – заступник Сумський» 14:00 Театр для дітей та юнацтва Виставка польських робіт «З Любліном в серці» 16:00 Міська галерея Презентація першого медійного проєкту від ТО «Маніфест» 18:00 –22:00 Сквер «Щастя» Міський фестиваль «Ніч міста» 19:00 Центральні вулиці міста Святковий концерт за участю зірок естради 19:00 –22:00 Майдан Незалежності Гала-шоу фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко-фест» 21:00 – 23:00 Літня естрада міського парку ім. Кожедуба 7 - 8 вересня Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное 10:00 Акваторія р. Псел, вул. Кринична Кубок міста з футзалу серед команд аматорів 11:00 ФЦ «Барса» Культурно-масовий захід «Тайни й ринок» 12:00 Провулок між Спасо-Преображенським собором і Палацом дітей та юнацтва 8 вересня Мобільна бібліотека від франко-німецького проекту «Колона Морріса» 11:00 Майданчик біля міської галереї Відкриття скейт-парку 15:00 Міський парк ім. Кожедуба 12 вересня Форум видавців, літературний фестиваль, книжковий ярмарок 11:00 Конгрес-центр СумДУ