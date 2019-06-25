Дело заммэра Сум Галицкого: горсовет поддержал его высказывания о геях? Сегодня, 30 августа, на заседании Сумского горсовета депутаты рассматривали две петиции, поддержанные сумчанами, которые касались отставки заммэра Сум Максима Галицкого.

Первая – Владислава Левченко – «О недопустимости отставки Галицкого» набрала всего 8 голосов «за» в редакции «поддержать», 11 – в редакции «не поддержать».

Вторая – Ольги Панфиловой – «Галицкого, который хочет вернуть концлагеря - в отставку!» не набрала ни одного голоса в редакции «поддержать», 11 – в редакции «не поддержать».

Напомним: 22 июня 2019 года заместитель мэра Сум Максим Галицкий публично предложил сажать гомосексуалистов в концлагеря. Соответствующее сообщение он распространил на своей странице в Фейсбуке, для более впечатляющего эффекта добавив черно-белое фото заключенных в концлагере Заксенхаузен.

«ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды выглядеть именно так », - написал заммэра Сум Галицкий на своей странице в Фейсбуке. Позже пост с его страницы исчез, но сам Максим Галицкий объяснил это тем, что Фейсбук удалил его сообщение из-за нарушения правил сообщества.

Тем не менее, его пост заскринили, и он быстро разошелся по соцсети.

Мэр Сум обещал дать публичную оценку действий своего зама, однако этого пришлось ждать более месяца, когда его об этом спросили журналисты UA:СУМИ.

«Мы его опросили, он дал объяснение, что он не имеет никаких призывов к насилию к людям. И это было главное для нас. Но то, что он себе позволил воспользоваться именно той картинкой, которая, по моему мнению, не должна быть не только у чиновника, просто у нормального простого человека, я думаю - это неправильно. Мною он не уволен. Это я могу четко сказать. Мер дисциплинарного взыскания - никаких», - прокомментировал мэр Сум.