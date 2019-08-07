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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:173

Сумские копы остановили пьяного вдрызг мотоциклиста без прав

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя мотоцикла, содержание алкоголя в крови которого превышал норму в 10 раз.

Мотоциклиста, который двигался с нарушением ПДД, инспекторы остановили во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы - Полтава».

Стражи порядка, начав общение с нарушителем, заметили у него резкий запах алкоголя, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Во время осмотра с помощью алкотестера, прибор показал результат 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму. К тому же, выяснилось, что мужчина не имеет права управлять данной категорией транспортного средства.

В отношении гражданина патрульные составили протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не права управления) КУоАП.

Право Без прав Пьяный за рулем
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