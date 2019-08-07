Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу 5-8 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по пляжному волейболу среди женских и мужских команд.

Игры будут проходить на студенческом пляже в парке им. Кожедуба. Начало в 16.00 5-7 сентября, с 9.00 8 сентября. Заявки нужно подать за час до начала турнира. Справки по телефону 050-615-83-98.