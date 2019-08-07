Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу

Игры будут проходить на студенческом пляже в парке им. Кожедуба. Начало в 16.00 5-7 сентября, с 9.00 8 сентября. Заявки нужно подать за час до начала турнира.
Справки по телефону 050-615-83-98.
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