Сумские патрульные задержали мужчину с альфа-солью

Инспекторы решили поговорить с мужчиной, чтобы установить причину его странного поведения. Во время общения прохожий вел себя тревожно и имел нервозное поведение.
Во время проведения поверхностной проверки копы обнаружили у 28-летнего мужчины четыре пакетика и один сверток с, вероятно, наркотическим веществом, похожим на альфа-соль, а также денежную купюру с неизвестным веществом и устройство для употребления наркотического вещества с его налетом.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Ведется следствие.
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