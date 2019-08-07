Сумские патрульные задержали мужчину с альфа-солью Во время патрулирования улицы Космической, экипаж роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции заметил подозрительного гражданина, который резко изменил направление движения.

Инспекторы решили поговорить с мужчиной, чтобы установить причину его странного поведения. Во время общения прохожий вел себя тревожно и имел нервозное поведение.

Во время проведения поверхностной проверки копы обнаружили у 28-летнего мужчины четыре пакетика и один сверток с, вероятно, наркотическим веществом, похожим на альфа-соль, а также денежную купюру с неизвестным веществом и устройство для употребления наркотического вещества с его налетом.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Ведется следствие.