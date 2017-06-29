Киберполиция поймала двух сумских хакеров Используя вирус, злоумышленники получали полный доступ к компьютерам пользователей и информации, которая на них сохранялась. В дальнейшем - продавали ее на теневых хакерских форумах.

Работники Слобожанского управления киберполиции установили причастность двух молодых людей, 22-х и 20-ти лет, к такой деятельности. Оба были участниками теневых хакерских форумов. Сейчас полицейские имеют достаточную доказательную базу их преступной деятельности.

Работники киберполиции совместно со следователями полиции Сумщины под процессуальным руководства Сумской местной прокуратуры провели обыск по месту жительства правонарушителей.

Изъято компьютерное оборудование. Во время его предварительного осмотра киберполицейские обнаружили разнообразное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для получения несанкционированного доступа и взлома компьютеров жертв.

Кроме того, выявлено более 200 тыс. доступов к удаленным серверам, учетным записям социальных сетей, электронных почтовых сервисов пользователей сети интернет. Среди пострадавших граждане Украины, Франции, Германии и других стран мира. Все эти учетные записи были предварительно взломаны для их продажи, а также могли служить площадками для ведения другой противоправной деятельности в сети Darknet.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до шести лет заключения, сообщает ГК НПУ.