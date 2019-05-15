Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06307

В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию

Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета.

В повестке дня было 65 вопросов. До обеда депутаты успели рассмотреть только около 20, оставалось больше 40. Депутаты ушли на обед до 13.30, но после не вернулись. Кворума на 14.00 не было. Не хватало одного депутата. Несмотря на то, что двое сообщили, что уже подъезжают, мэр Сум Александр Лысенко решил закрыть сессию.

Политика Сессия горсовета
view counter

По тематике

20.08.2019 15:23

В Сумах решили не пропускать августовскую сессию горсовета

В пятницу, 30 августа, состоится внеочередная сессия Сумского городского совета VII созыва....

Сумские депутаты не спешат на сессию
31.07.2019 09:22

Сумские депутаты не спешат на сессию

На сегодня, 31 июля, назначено заседание 59-ой сессии Сумского горсовета....

На сессии Сумского горсовета погас свет
05.06.2019 12:39

На сессии Сумского горсовета погас свет

Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....

В Сумах перенесли сессию, даже не начав ее
29.05.2019 13:15

В Сумах перенесли сессию, даже не начав ее

Сегодня, 29 мая, в Сумах прошло третье планерное заседание 56-ой сессии Сумского горсовета....

Мэр Сум перенес сессию из-за техническим проблем с системой «Рада»
15.05.2019 12:06

Мэр Сум перенес сессию из-за техническим проблем с системой «Рада»

После двух часов работы в ручном режиме мэр Сум Александр Лысенко предложил продолжить работу через две недели....

Новости

Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
Сегодня 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
Сумские копы остановили пьяного вдрызг мотоциклиста без прав
Сегодня 15:17
На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара
Сегодня 14:57
На Сумщине будут судить врача, из-за которой умер новорожденный
Сегодня 14:40
Суд отклонил иск об отмене результатов тендера на освещение в Курском микрорайоне в Сумах
Сегодня 14:20
В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию
Сегодня 14:06
Конотопчанин заплатил 15 тысяч за виртуальный ноутбук
Сегодня 13:47
Киберполиция поймала двух сумских хакеров
Сегодня 13:39
На Сумщине полиция поймала военного комиссара на взятке в 3000 долларов США
Сегодня 13:24
Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу
Сегодня 12:40
Дело заммэра Сум Галицкого: горсовет поддержал его высказывания о геях?
Сегодня 12:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.