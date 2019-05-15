В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета.

В повестке дня было 65 вопросов. До обеда депутаты успели рассмотреть только около 20, оставалось больше 40. Депутаты ушли на обед до 13.30, но после не вернулись. Кворума на 14.00 не было. Не хватало одного депутата. Несмотря на то, что двое сообщили, что уже подъезжают, мэр Сум Александр Лысенко решил закрыть сессию.