Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20243

Суд отклонил иск об отмене результатов тендера на освещение в Курском микрорайоне в Сумах

В суд обратился прокурор с иском к Департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета и к физическому лицу-предпринимателю о признании недействительными результатов тендера на проведение освещения в Курском микрорайоне в Сумах и заключения соответствующего договора.

В ходе рассмотрения дела установлено, что Департаментом инфраструктуры города был объявлен конкурс на веб-портале «Prozorro». Ожидаемая стоимость закупки составила 3,2 млн грн.

В ходе проведения торгов, было заявлено 5 участников. По результатам автоматической оценки тендерных предложений системой было определено два участника с самыми низкими предложениями на проведение работ, с суммой 2,8 млн грн, но на заседании тендерного комитета принято решение их отклонить, как такие, которые не соответствуют требованиям тендерной документации и техническим характеристикам. В то же время, было принято решение заключить договор с участником, который соответствовал по другим, по мнению комиссии, более важным техническим критериям, хотя и цена была выше на 300 тыс. гривен.

Прокурор в ходе рассмотрения этого дела настаивал, что тендерная документация ФЛП-победителя также не отвечала требованиям тендерной документации, но в ходе рассмотрения не предоставил существенных доказательств в подтверждение.

Учитывая это, суд считает, что заключение прокурора о признании недействительным договора со ссылкой на то, что он заключен с нарушением норм законодательства о публичных закупках, делает невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Следовательно, суд считает недоказанным факт нарушения ответчиками требований законодательства о публичных закупках, а потому отказал в удовлетворении иска прокурора, сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Сумщины.

Право Тендер Уличное освещение Хозяйственный суд Сумской области
view counter

По тематике

28.08.2019 09:46

Сумчанам не «светит» освещение в городском парке

У городских властей один ответ: денег нет....

27.08.2019 13:21

В Сумах раскрыли заговор на торгах по капремонту уличных электросетей

22 августа административная коллегия территориального отделения АМКУ оштрафовала на 136 тыс. грн ФЛП Бицак Владимир Юрьевич (Сумы) и ООО «Электротранс-монтаж2»...

Сумчане просят обезопасить городской парк
14.08.2019 12:14

Сумчане просят обезопасить городской парк

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».... 1

06.08.2019 09:26

Сумчане просят освещение в городском парке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение в Центральном парке им. Кожедуба»....

На мосту в городском парке устанавливают ЛЕД-светильники
13.06.2019 10:29

На мосту в городском парке устанавливают ЛЕД-светильники

Сумское КП «Горсвет» обновляет освещение на пешеходном мосту из городского парка на ул. Прокофьева....

Новости

Заходи на відзначення Дня міста у Сумах
Сегодня 11:59
Ксении Каримовой необходима помощь в борьбе с редким заболеванием
27.08.2019 16:39
Сумские копы остановили пьяного вдрызг мотоциклиста без прав
Сегодня 15:17
На Сумщине полицейские помогли спасти домашний скот и имущество от пожара
Сегодня 14:57
На Сумщине будут судить врача, из-за которой умер новорожденный
Сегодня 14:40
Суд отклонил иск об отмене результатов тендера на освещение в Курском микрорайоне в Сумах
Сегодня 14:20
В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию
Сегодня 14:06
Конотопчанин заплатил 15 тысяч за виртуальный ноутбук
Сегодня 13:47
Киберполиция поймала двух сумских хакеров
Сегодня 13:39
На Сумщине полиция поймала военного комиссара на взятке в 3000 долларов США
Сегодня 13:24
Сумчан приглашают на чемпионат области по пляжному волейболу
Сегодня 12:40
Дело заммэра Сум Галицкого: горсовет поддержал его высказывания о геях?
Сегодня 12:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.