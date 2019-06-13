Суд отклонил иск об отмене результатов тендера на освещение в Курском микрорайоне в Сумах В суд обратился прокурор с иском к Департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета и к физическому лицу-предпринимателю о признании недействительными результатов тендера на проведение освещения в Курском микрорайоне в Сумах и заключения соответствующего договора.

В ходе рассмотрения дела установлено, что Департаментом инфраструктуры города был объявлен конкурс на веб-портале «Prozorro». Ожидаемая стоимость закупки составила 3,2 млн грн.

В ходе проведения торгов, было заявлено 5 участников. По результатам автоматической оценки тендерных предложений системой было определено два участника с самыми низкими предложениями на проведение работ, с суммой 2,8 млн грн, но на заседании тендерного комитета принято решение их отклонить, как такие, которые не соответствуют требованиям тендерной документации и техническим характеристикам. В то же время, было принято решение заключить договор с участником, который соответствовал по другим, по мнению комиссии, более важным техническим критериям, хотя и цена была выше на 300 тыс. гривен.

Прокурор в ходе рассмотрения этого дела настаивал, что тендерная документация ФЛП-победителя также не отвечала требованиям тендерной документации, но в ходе рассмотрения не предоставил существенных доказательств в подтверждение.

Учитывая это, суд считает, что заключение прокурора о признании недействительным договора со ссылкой на то, что он заключен с нарушением норм законодательства о публичных закупках, делает невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Следовательно, суд считает недоказанным факт нарушения ответчиками требований законодательства о публичных закупках, а потому отказал в удовлетворении иска прокурора, сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Сумщины.