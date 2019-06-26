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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40346

На Сумщине будут судить врача, из-за которой умер новорожденный

Дело в отношении врача, обвиняемой в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть новорожденного ребенка, назначено к судебному разбирательству.

На 10.00 4 сентября 2019 назначено судебное заседание по делу в отношении К., обвиняемой по части 2 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Для информации: лицо обвиняется в том, что 3 декабря, принимая роды у гражданки Т., не проводила во II периоде родов постоянный мониторинг сердцебиения плода, и, как следствие, несвоевременно диагностировала дистресс плода во II периоде родов, не приняла мер для ускорения родоразрешения, что привело к возникновению асфиксии плода околоплодными водами, в результате чего новорожденный ребенок умер.

Санкция ч. 2 ст. 140 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает Белопольский райсуд.

Право Белополье Ненадлежащее выполнение обязанностей Смерть новорожденного Смерть ребенка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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