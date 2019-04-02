У Недригайлові відкриють пам’ятний знак захисникам полеглим за волю та незалежність України

Пам’ятний знак встановили у Парку Слави та Скорботи селища Недригайлів.
Початок о 9.00.
Церемонія відкриття скульптури «Пам’ятний знак загиблому студенту-воїну» відбудеться 2 вересня о 15.00 на площі головного корпусу Сумського державного університету....
Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который лишил жизни своего 65-летнего отчима....
Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Недригайловского района, который умышленно...
Городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект памятной композиции к 200-летию со дня рождения классика украинской литературы, нашего земляка...
Как уже сообщалось ранее, 6 марта 2019 года жители пгт Недригайлов под мостом в реке обнаружили тело новорожденного....