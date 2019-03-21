На Сумщине продолжается реформирование медучреждений вторичного уровня

Обеспеченность компьютерной техникой заведений «вторички» составляет 44,5%, в том числе рабочих мест врачей - 38%. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации.
В 2019 году приобретено 250 компьютеров для поликлинических отделений учреждений вторичного звена (при необходимости - 958). Из 29 заведений вторичного уровня 12 имеют скорость Интернета менее 100 Мбит/с, что может повлиять на реализацию внедрения услуги «Бесплатная диагностика» заведениями специализированной помощи и проведения телеметрических консультаций.
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