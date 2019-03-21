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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59144

На Сумщине продолжается реформирование медучреждений вторичного уровня

По оперативным данным, в системе e-Hеalth зарегистрирован 21 заведение вторичного уровня из 29 (72,4%) и 18 врачей.

Обеспеченность компьютерной техникой заведений «вторички» составляет 44,5%, в том числе рабочих мест врачей - 38%. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

В 2019 году приобретено 250 компьютеров для поликлинических отделений учреждений вторичного звена (при необходимости - 958). Из 29 заведений вторичного уровня 12 имеют скорость Интернета менее 100 Мбит/с, что может повлиять на реализацию внедрения услуги «Бесплатная диагностика» заведениями специализированной помощи и проведения телеметрических консультаций.

Общество Медреформа
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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