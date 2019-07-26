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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38164

У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок

Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця.

У програмі:

10:00 - початок святкової ярмаркової торгівлі, виставка-продаж сільськогосподарських культур, продукції, одягу; презентація закладів освіти, культури та позашкілля Кролевеччини;

10:30 - офіційне відкриття Хрестовозвиженського ярмарку, виступи народних, аматорських, фольклорних колективів та талановитої молоді Кролевеччини;

12:00 - смаколики від міського голови з благодійними намірами збору коштів для реалізації проекту "Будівництво скверу захисників України у Кролевецькій ОТГ".

Ярмаркова торгівля триватиме до 14:00!

19:00 - концертно-розважальна програма з нагоди святкування Дня рідного міста Кролевець!

19:00 - 20:00 - виступи артистів Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна: Артем Кнопик, Віталій Панченко, Марина Грищенко; артисти Сумської обласної філармонії; дует "Епіцентр" (фіналісти програми Х-фактор) за підтримки депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха;

20:00 - 21:50 - запальний виступ гурту "Діти Фрістайлу", тільки живий звук!

22:00 - 00:00 - святкова дискотека.

Общество День города Кролевец Ярмарка
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