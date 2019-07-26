У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця.

У програмі: 10:00 - початок святкової ярмаркової торгівлі, виставка-продаж сільськогосподарських культур, продукції, одягу; презентація закладів освіти, культури та позашкілля Кролевеччини; 10:30 - офіційне відкриття Хрестовозвиженського ярмарку, виступи народних, аматорських, фольклорних колективів та талановитої молоді Кролевеччини; 12:00 - смаколики від міського голови з благодійними намірами збору коштів для реалізації проекту "Будівництво скверу захисників України у Кролевецькій ОТГ". Ярмаркова торгівля триватиме до 14:00! 19:00 - концертно-розважальна програма з нагоди святкування Дня рідного міста Кролевець! 19:00 - 20:00 - виступи артистів Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна: Артем Кнопик, Віталій Панченко, Марина Грищенко; артисти Сумської обласної філармонії; дует "Епіцентр" (фіналісти програми Х-фактор) за підтримки депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха; 20:00 - 21:50 - запальний виступ гурту "Діти Фрістайлу", тільки живий звук! 22:00 - 00:00 - святкова дискотека.