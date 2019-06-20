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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують приєднатися до чергової хвилі всеукраїнського флешмобу #letshelpbabusya

5 вересня в Україні буде проходити шоста хвиля всеукраїнського флешмобу #letshelpbabusya, раніше відомого як #letshelpbabushkas.

Мета флешмобу: привернути увагу суспільства до критичної ситуації, в якій опинилися самотні літні люди України. 

Близько 300 тисяч пенсіонерів України щомісяця отримують мінімальну пенсійну виплату.  Молодій родині цих коштів вистачає на кілька закупок в супермаркетах, або на один похід до ресторану. Але бабусі й дідусі повинні зі своєї пенсії оплачувати комунальні послуги, купляти продукти, ліки. 

Долучитися до флешмобу запрошують  небайдужих людей з будь-яких куточків України.  Участь у флешмобі традиційно візьмуть відомі люди, лідери думок та громадські активісти.  Попередні флешмоби підтримали Дар'я Малахова, Ольга Навроцька та Санта Дімопулос. 

Суть флешмобу: Під час флешмобу волонтер перебуває в магазинах в період з 10:00 до 13:00 пропонує літнім одиноким відвідувачам докомплектувати кошик (покласти те, що бабуся чи дідусь давно мріяли купити, але не могли собі дозволити). Волонтери оплачують покупку коштами МБФ Let's help або, за бажанням, з власного гаманця. 

Середній чек складає 200 - 250 грн.

www.bit.ly/letshelpbabusya6

Якщо  у вас немає можливості  долучитися до флешмобу особисто, ви можете  долучитися благодійнийним внеском онлайн на сайті www.letshelp.com.ua/campaign/shostyi-fleshmob-letshelpbabusya.

Відзначимо Міжнародний день благодійності доброю справою!

Довідка: 

Флешмоб проводить благодійний фонд  Let’s help з 2018 року. За цей час до акції долучилося більше ніж 450 волонтерів,  понад 20-ти міст і сіл України. Під час проведення п’ятої хвилі флешмобу   208 волонтерів одночасно працювали в 84 локаціях Києва та регіонів ( Черкаської, Дніпропетровської, Одеської областей, Львова, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Полтави, Сум, Житомира та інших).

Загальна сума, що  була витрачена на оплату чеків під час проведення флешмобів, сягнула 450 000 грн.  

Фонд Let’s Help був створений в 2015 році сім’єю Бондаренко, засновниками ГК «Ліга». Засновники Let's Help покривають всі адміністративні витрати фонду. 100% благодійних внесків фонд витрачає на реалізацію благодійних програм «Гідна старість», «Універсальне середовище»,  флешмоб #letshelpbabusya та інших.

 
Общество Помощь Флешмоб
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