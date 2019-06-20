Сумчан запрошують приєднатися до чергової хвилі всеукраїнського флешмобу #letshelpbabusya 5 вересня в Україні буде проходити шоста хвиля всеукраїнського флешмобу #letshelpbabusya, раніше відомого як #letshelpbabushkas.

Мета флешмобу: привернути увагу суспільства до критичної ситуації, в якій опинилися самотні літні люди України.

Близько 300 тисяч пенсіонерів України щомісяця отримують мінімальну пенсійну виплату. Молодій родині цих коштів вистачає на кілька закупок в супермаркетах, або на один похід до ресторану. Але бабусі й дідусі повинні зі своєї пенсії оплачувати комунальні послуги, купляти продукти, ліки.

Долучитися до флешмобу запрошують небайдужих людей з будь-яких куточків України. Участь у флешмобі традиційно візьмуть відомі люди, лідери думок та громадські активісти. Попередні флешмоби підтримали Дар'я Малахова, Ольга Навроцька та Санта Дімопулос.

Суть флешмобу: Під час флешмобу волонтер перебуває в магазинах в період з 10:00 до 13:00 пропонує літнім одиноким відвідувачам докомплектувати кошик (покласти те, що бабуся чи дідусь давно мріяли купити, але не могли собі дозволити). Волонтери оплачують покупку коштами МБФ Let's help або, за бажанням, з власного гаманця.

Середній чек складає 200 - 250 грн.

www.bit.ly/letshelpbabusya6

Якщо у вас немає можливості долучитися до флешмобу особисто, ви можете долучитися благодійнийним внеском онлайн на сайті www.letshelp.com.ua/campaign/shostyi-fleshmob-letshelpbabusya.

Відзначимо Міжнародний день благодійності доброю справою!

Довідка:

Флешмоб проводить благодійний фонд Let’s help з 2018 року. За цей час до акції долучилося більше ніж 450 волонтерів, понад 20-ти міст і сіл України. Під час проведення п’ятої хвилі флешмобу 208 волонтерів одночасно працювали в 84 локаціях Києва та регіонів ( Черкаської, Дніпропетровської, Одеської областей, Львова, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Полтави, Сум, Житомира та інших).

Загальна сума, що була витрачена на оплату чеків під час проведення флешмобів, сягнула 450 000 грн.

Фонд Let’s Help був створений в 2015 році сім’єю Бондаренко, засновниками ГК «Ліга». Засновники Let's Help покривають всі адміністративні витрати фонду. 100% благодійних внесків фонд витрачає на реалізацію благодійних програм «Гідна старість», «Універсальне середовище», флешмоб #letshelpbabusya та інших.