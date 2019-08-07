Сумчанина, убившего своего собственного сына, взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в убийстве собственного сына, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«По ходатайству прокурора и следователя 62-летнему сумчанину, который лишил жизни своего сына, решением суда от 30 августа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 24.10.2019», - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко.

Напоминаем, что событие произошло 22 августа 2019 года в г. Сумы в одном из частных домов по ул. С. Табалы. В вечернее время 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где в таком же состоянии находился его отец. Между захмелевшими мужчинами возникла ссора. Сначала младший ударил отца, после чего старший пошел в гараж, взял там ружье и выстрелил в сына. От полученного ранения сын упал во дворе без признаков жизни.

Чтобы избежать наказания за содеянное, отец вывез тело на окраину города и закопал его в зарослях. Сначала он уверял, что ему не известно местонахождение его сына, даже написал заявление о его исчезновении. Однако затем признался в убийстве и показал место захоронения тела, где его и обнаружили сотрудники полиции в четверг, 29 сентября. Сейчас действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, говорится в сообщении.