Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51198

На Сумщині вища освіта не є гарантом зайнятості

Протягом останніх років у Сумській обласній службі зайнятості збільшується чисельність безробітних з вищою освітою.

За останні 10 років  відсоток таких осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, збільшився з 30,6%  у 2010 р. до 42,8% у І півріччі 2019 року. Проте в деяких центрах зайнятості він сягнув майже 50% (Роменський, Глухівський), а у Сумському міському – близько 70%.

Така ситуація склалася в зв’язку з тим, що ринок праці в останній час потребує більше працівників за робітничими професіями. Так у І півріччі 2019 року у розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників: водіїв автотранспортних засобів (1424 вакансії),слюсарів–ремонтників (283 вакансії), швачок  (213 вакансій).  Також затребувані працівники сфери послуг:продавці продовольчих товарів (758 вакансій), кухарі (405 вакансій), охоронники (340 вакансій), продавці непродовольчих товарів (302 вакансії),офіціанти (137 вакансій). У сільськогосподарському секторі: трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва   (1095 вакансій), робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах   (397 вакансій), трактористи (328 вакансій),робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (144 вакансії).

Залишається попит і на професіоналів та фахівців, але  з досвідом роботи: бухгалтерів (381 вакансія), менеджерів  (260  вакансій), спеціалістів державної служби  (178 вакансій), лікарів (170 вакансій), юристів (74 вакансії), економістів (69 вакансій), вчителів (47 вакансій).

Общество Служба занятости
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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