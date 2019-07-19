На Сумщині вища освіта не є гарантом зайнятості

За останні 10 років відсоток таких осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, збільшився з 30,6% у 2010 р. до 42,8% у І півріччі 2019 року. Проте в деяких центрах зайнятості він сягнув майже 50% (Роменський, Глухівський), а у Сумському міському – близько 70%.
Така ситуація склалася в зв’язку з тим, що ринок праці в останній час потребує більше працівників за робітничими професіями. Так у І півріччі 2019 року у розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників: водіїв автотранспортних засобів (1424 вакансії),слюсарів–ремонтників (283 вакансії), швачок (213 вакансій). Також затребувані працівники сфери послуг:продавці продовольчих товарів (758 вакансій), кухарі (405 вакансій), охоронники (340 вакансій), продавці непродовольчих товарів (302 вакансії),офіціанти (137 вакансій). У сільськогосподарському секторі: трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (1095 вакансій), робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах (397 вакансій), трактористи (328 вакансій),робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (144 вакансії).
Залишається попит і на професіоналів та фахівців, але з досвідом роботи: бухгалтерів (381 вакансія), менеджерів (260 вакансій), спеціалістів державної служби (178 вакансій), лікарів (170 вакансій), юристів (74 вакансії), економістів (69 вакансій), вчителів (47 вакансій).
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