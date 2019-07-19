Ринок праці на Сумщині: кого потребує та що пропонує Роботодавці потребують водіїв, продавців, підсобних робітників

Найбільший дефіцит кадрів у І півріччі 2019 року був за наступними професіями: водій автотранспортних засобів (1424 вакансій – 1219 безробітних (205 од.)); тракторист – машиніст с/г виробництва (1095 вакансій – 1038 безробітних (57 од.)); вантажник (327 вакансій - 209 безробітних (118 од.)); швачка (213 вакансій - 107 безробітних (106 од.)); електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (161 вакансія - 78 безробітних (83 од)); слюсар – сантехнік (126 вакансій – 71 безробітний (55 од.), а також, за кваліфікаціями: менеджер управитель з питань регіонального розвитку (50 вакансій – 27 безробітних (23 од)); енергетик (28 вакансій – 11 безробітних (17 од.)); лікар-хірург (17 вакансій – 0 безробітних (17 од.).

За кваліфікаціями, які випускники шкіл вважають престижними, навпаки, був значний дефіцит вакансій на ринку праці: менеджери (із збуту, із надання кредитів, в роздрібній торгівлі, із персоналу та ін.): 260 вакансій – 632 безробітних (372 од.); економіст: 69 вакансії – 258 безробітних (189 од.); юрист: 74 вакансії – 151 безробітних (147 од.); вчитель: 47 вакансій – 258 безробітних (211од.).

До кінця року, за даними опитування роботодавців ринкоутворюючих підприємств області, найбільшою буде потреба у працівниках за професіями: водій автотранспортних засобів (2012 од.), підсобний робітник (1532 од.), продавець продовольчих товарів (1111 од.), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (1035 од.), слюсар-ремонтник (605 од.), бухгалтер (601 од.), кухар (556 од.), тракторист ( 478 од.), сторож (456 од.), машиніст (кочегар) котельної (453 од.) та інші, повідомляє Сумський обласний центр зайнятості.