В «Мануфактуре» поймали малолетних гопников

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.
"Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...."
Останні два тижні до нас надходили звернення, що група підлітків "віджимали" гроші у своїх ровесників.
А сюжет такий:
Підходять спочатку 2-3 хлопчини з питанням: «Ти порядний, правильний чи ні? Як будем вирішувати питання – фізично, чи матеріально?» І так потроху "трусили"…
Але сьогодні вдалося піймати їх "на гарячому", при цьому зразу на 3-х епізодах!!!
На залитому відео можете спостерігати один з епізодів коли 2-е «потрусили» пацана на 50 грн., а вчора його ж розвели на 100. А таких відео в якості доказів, було зібрано чимало.
Малолітніх гопників було передано до Патрульна поліція Сумської області та відправлено на «Первотравневу», - написал он.
С 9 мая в Сумах выставка репродукций картин великого Леонардо да Винчи....
Праздник всех влюбленных в Сумах начался торжественно и креативно....
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