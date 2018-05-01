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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09664

В «Мануфактуре» поймали малолетних гопников

В Сумском торгово-развлекательном центре малолетки трусили подростков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.

"Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...."

Останні два тижні до нас надходили звернення, що група підлітків "віджимали" гроші у своїх ровесників.

А сюжет такий:

Підходять спочатку 2-3 хлопчини з питанням: «Ти порядний, правильний чи ні? Як будем вирішувати питання – фізично, чи матеріально?» І так потроху "трусили"…

Але сьогодні вдалося піймати їх "на гарячому", при цьому зразу на 3-х епізодах!!!

На залитому відео можете спостерігати один з епізодів коли 2-е «потрусили» пацана на 50 грн., а вчора його ж розвели на 100. А таких відео в якості доказів, було зібрано чимало.

Малолітніх гопників було передано до Патрульна поліція Сумської області та відправлено на «Первотравневу», - написал он.

Право Гопники Мануфактура
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