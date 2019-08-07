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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28255

В центре Сум отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по улице Гагарина.

Выполняются работы по устранению порыва водосети диаметром 100 мм по улице Гагарина, 16. Для проведения работ сегодня, 30 августа, в 14:50 прекращена подача воды в дома по ул. Гагарина и пер. Академический.

По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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