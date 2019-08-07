В центре Сум отключили воду

Выполняются работы по устранению порыва водосети диаметром 100 мм по улице Гагарина, 16. Для проведения работ сегодня, 30 августа, в 14:50 прекращена подача воды в дома по ул. Гагарина и пер. Академический.
По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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