Сумские футзалисты сыграют во Львове за бронзу Во Львове завершился групповой этап Открытого кубка Львовщины.

По его итогам сумская команда «Food Centre-СумДУ» получила право играть в матче за 3-е место, а в финале сойдутся херсонский «Продэксима» Николая Белоцерковца и житомирский «Inbev» Виталия Дзюбы.

Результаты третьего игрового дня 30.08.2019:

Группа А: «Энергия» (Львов) 1:2 «Эпицентр К Авангард» (Одесса)

Голы: Буньо - Теряев, Соцький

Группа Б: «Кардинал-Ровно» (Ровно) 3:6 «Food Centre-СумГУ» (Сумы)

Голы: Кручок, Басич, Поночовный - Зеленский, Катеринин (2), Овсянников (3)

Расписание финальных матчей 31.08.2019:

10:00 Матч за 5 место: «Энергия» (Львов) - «Кардинал-Ровно» (Ровно)

12:15 Матч за 3 место: «Food Centre - СумГУ» (Сумы) - «Эпицентр К Авангард» (Одесса)

14:15 Финал: «Продексим» (Херсон) - «Inbev» (Житомир)