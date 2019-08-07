Сумские футзалисты сыграют во Львове за бронзу

По его итогам сумская команда «Food Centre-СумДУ» получила право играть в матче за 3-е место, а в финале сойдутся херсонский «Продэксима» Николая Белоцерковца и житомирский «Inbev» Виталия Дзюбы.
Результаты третьего игрового дня 30.08.2019:
Группа А: «Энергия» (Львов) 1:2 «Эпицентр К Авангард» (Одесса)
Голы: Буньо - Теряев, Соцький
Группа Б: «Кардинал-Ровно» (Ровно) 3:6 «Food Centre-СумГУ» (Сумы)
Голы: Кручок, Басич, Поночовный - Зеленский, Катеринин (2), Овсянников (3)
Расписание финальных матчей 31.08.2019:
10:00 Матч за 5 место: «Энергия» (Львов) - «Кардинал-Ровно» (Ровно)
12:15 Матч за 3 место: «Food Centre - СумГУ» (Сумы) - «Эпицентр К Авангард» (Одесса)
14:15 Финал: «Продексим» (Херсон) - «Inbev» (Житомир)
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