В Сумах 5-летний мальчик попал под колеса авто

Последнее из них случилось 29 августа, около 12 часов, на улице Гамалия.
По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Sens, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.
У маленького пешехода врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины лобной области.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Стоит отметить, что с начала года на территории областного центра произошло 23 ДТП с несовершеннолетними, в которых один ребенок погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести.
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