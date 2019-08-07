В Сумах 5-летний мальчик попал под колеса авто С начала года в областном центре произошло более 20 ДТП с несовершеннолетними.

Последнее из них случилось 29 августа, около 12 часов, на улице Гамалия.

По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Sens, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.

У маленького пешехода врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины лобной области.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Стоит отметить, что с начала года на территории областного центра произошло 23 ДТП с несовершеннолетними, в которых один ребенок погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести.

Уважаемые взрослые! Уже через несколько дней во всех школах прозвучит первый звонок, и дети начнут обучение. Не ленитесь напомнить детям правила дорожного движения и пройтись с ними по маршруту «дом – школа». Обязательно обратите их внимание на особенности дорожного движения по этому маршруту, ведь безопасность на дороге зависит от каждого из нас!