История с задержанием в Сумах подростков на вымогательстве закончилась профилактической беседой Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, около 14.00 сегодня, 30 августа, в ТЦ «Мануфактура» сработала тревожная кнопка.

Охранники заведения таким образом вызвали Государственную службу охраны, которая доставила в Сумской горотдел полиции 13-летних юношей, которые якобы требовали деньги с другого ребенка.

Однако, уголовное производство по данному фактом не открывалось. В связи с тем, что, во-первых, уголовная ответственность начинается с 16 лет (за отдельные преступления из 14), а во-вторых, родители парня, с которого якобы требовали деньги, написали заявление, что претензий ни к кому нет, пишет Sumy.Today.

Напомним: о вымогательстве денег сегодня сообщил своей странице в Фейсбуке директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.