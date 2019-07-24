История с задержанием в Сумах подростков на вымогательстве закончилась профилактической беседой

Охранники заведения таким образом вызвали Государственную службу охраны, которая доставила в Сумской горотдел полиции 13-летних юношей, которые якобы требовали деньги с другого ребенка.
Однако, уголовное производство по данному фактом не открывалось. В связи с тем, что, во-первых, уголовная ответственность начинается с 16 лет (за отдельные преступления из 14), а во-вторых, родители парня, с которого якобы требовали деньги, написали заявление, что претензий ни к кому нет, пишет Sumy.Today.
Напомним: о вымогательстве денег сегодня сообщил своей странице в Фейсбуке директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин.
В Сумском торгово-развлекательном центре малолетки трусили подростков....
По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 36-летнему конотопчанину, который ограбил малолетнюю девочку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей....
Неоднократно судимый 30-летний злоумышленник приехал в Шостки с Ромен....
В одном из населенных пунктов Шосткинского района злоумышленник в темное время выхватил из рук прохожей мобильный телефон и скрылся....
Своевременное сообщение неравнодушных сумчан о преступлении позволило патрульным задержать предполагаемого злоумышленника на месте происшествия....