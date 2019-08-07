В Сумах пройдет чемпионат Украины по драг-рейсингу 21 сентября Сумы примут самые мощные автомобили Украины.

В этот день проходить соревнования по автогонкам на ускорение скорости (драг-рейсинг). Этот вид автоспорта давно полюбился сумчанам и гостям города, так как рев двигателей и атмосфера в этот день на взлетной полосе аэропорта не оставляют никого без внимания. Адреналин и драйв эмоций будет целый день. Соревнования начнутся в 12.00 и будут до самого вечера. А награждение вечером будет проходить под музыкальное концерт современной кавер группы «Шторм».

Организаторы отмечают, что будет чем заниматься и детям. Фуд-зона и детские аттракционы позволят родителям отдыхать рядом со своими детьми.

Из нововведений этого года будет квадро-городок и показательный квадро-драг. Выставка мотто- и автотехники позволит скоротать время в перерывах между заездами.

В этом году будет 3 автомобиля Drift-такси, что позволит большему количеству зрителей выиграть поездку на них. Следите за условиями розыгрыша призов на странице в Фейсбуке Федерации автоспорта Сумщины.

Безусловно фаворитом в Сумах будет наш мастер спорта, сумчанин Сергей Соловченко,yf почти 2000-сильном ZAZ GTR, который недавно на чемпионате Молдавии в городе Бельцы победил Игоря Брабию (чемпиона Молдовы, Румынии, Венгрии) со временем прохождения четверти мили за 8,2 секунды и скоростью на финише за 300 км/ч. Победы и домашние трибуны дадут Сергею сил и уверенности в своих силах. Будем болеть за своих и наслаждаться драйвом эмоций.