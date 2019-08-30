Определился чемпион Сум по мини-футболу Сегодня, 30 августа, прошел финальный матч Летнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины.

В драматическом финале на поле ФЦ «Барса» команда «Ощадбанк» вырвала победу у «Lex VSK-Сумбуд» со счетом 4:3 и стал победителем летнего чемпионата Сум по футзалу, сообщает пресс-служба АФС.