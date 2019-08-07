«Альянс» снова победил во второй лиге (видео) Единственный представитель Сумщины одержал вторую победу подряд.

31 августа прошли игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс», который домашние игры проводит в Сумах, играл в Краматорске против местного «Авангарда-2». Игра прошла под диктовку гостей, которые в каждом из таймов забили по два мяча: Владислав Шарай (33 минута), Станислав Шарай (40, 62) и Андрей Анцибор (81), пропустив лишь однажды – на 69-й минуте.

В итоге 1:4 – уверенная победа «Альянса». На счету команды 8 очков в 5 играх и шестое место (из 11 команд). Следующую игру в чемпионате «Альянс» проведет дома 4 сентября против «Черноморца-2» из Одессы, у которого 0 очков после 5 игр и последнее место.