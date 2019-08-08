Сумчанам покажуть найкращий день

7 вересня у галереї BureauArt (вул. Воскресенська, 8 ) відкривається виставка київського художника Олександра Яновича. Щороку одну з власних виставок митець присвячуватиме Сьогоднішньому Дню, і називатиме її відповідно даті відкриття виставки.
«Суми. 7 вересня. Тут та тепер».
День Сьогодні – найкращий День. Чому б не нагадати про це... Насамперед собі, а потім вже всім, хто хоче та може осягнути Це.
Художник Олександр Янович наголошує на Цьому вдруге. Вперше Це було 31 липня минулого року в Києві. Живопис та скульптура. Задум художника мандрує Україною, змінюючись у часі та просторі.
Тепер найкращий день у Сумах – 7 вересня у галереї BureauArt. Графіка, живопис, скульптура. Вернісаж о 19.00.
З Днем міста, Суми та сумчани!
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