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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:51228

Сумчанам покажуть найкращий день

Галерея BureauArt запрошує на виставку київського художника Олександра Яновича.

7 вересня у галереї BureauArt (вул. Воскресенська, 8 ) відкривається виставка київського художника Олександра Яновича. Щороку одну з власних виставок митець присвячуватиме Сьогоднішньому Дню, і називатиме її відповідно даті відкриття виставки.

«Суми. 7 вересня. Тут та тепер».

День Сьогодні – найкращий День. Чому б не нагадати про це... Насамперед собі, а потім вже всім, хто хоче та може осягнути Це.

Художник Олександр Янович наголошує на Цьому вдруге. Вперше Це було 31 липня минулого року в Києві. Живопис та скульптура. Задум художника мандрує Україною, змінюючись у часі та просторі.

Тепер найкращий день у Сумах – 7 вересня у галереї BureauArt. Графіка, живопис, скульптура. Вернісаж о 19.00.

З Днем міста, Суми та сумчани!

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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