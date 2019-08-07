Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы

Турнир, посвященный Дню города Глухов, собрал друзей и из других городов Сумской области (Шостка, Кролевец, Сумы). Участие приняли 8 команд по олимпийской системе до двух побед.
Победителями соревнований стали Влада Фенько и Елена Болотникова (Сумы), 2-е место завоевали Алла Клепець и Татьяна Маландий (Сумы), третье заняли глуховчанки Елена Потапенко и Виктория Кисель.
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