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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чемпионат Глухова выиграли сумские пляжницы

31 августа в Глухове состоялся открытый чемпионат города по пляжному волейболу среди женщин.

Турнир, посвященный Дню города Глухов, собрал друзей и из других городов Сумской области (Шостка, Кролевец, Сумы). Участие приняли 8 команд по олимпийской системе до двух побед.

Победителями соревнований стали Влада Фенько и Елена Болотникова (Сумы), 2-е место завоевали Алла Клепець и Татьяна Маландий (Сумы), третье заняли глуховчанки Елена Потапенко и Виктория Кисель.

Спорт Глухов Пляжный волейбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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