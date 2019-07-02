На Сумщине СБУ провела плановые антитеррористические учения Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области провели плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Обучение прошли при содействии Агентства уменьшения угроз (США).

В мероприятии, которое проводилось на территории Конотопа и Конотопского района, приняли участие представители региональных подразделений СБУ, Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Госспецсвязи, полиции, органов государственной власти и местного самоуправления. Также в тренировках приняли участие специалисты Управления по атомной защищенности и гарантий и Восточной государственной инспекции по ядерной и радиационной безопасности.

По легенде тренировок условные террористы контрабандным путем ввезли железнодорожным транспортом на территорию Украины из соседнего государства отработанное ядерное топливо для создания так называемой «грязной бомбы» и совершения теракта.

Также условные террористы на станции Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги пытались захватить специальный железнодорожный состав, который по условиям учений якобы перевозит отработанное ядерное топливо.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей условные террористы были обнаружены и задержаны, а последствия теракта ликвидированы.

По итогам проведенных мероприятий Координационная группа АТЦ проанализировала каждый их шаг, а также отметила высокий уровень подготовки подразделений к выполнению задач по предупреждению и противодействию террористическим угрозам и диверсиям, в частности, в условиях осложненной радиационной обстановки, сообщает пресс-служба УСБУ в Сумской области.