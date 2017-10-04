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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36439

Новые нардепы от Сумщины выбрали комитеты Верховной Рады

На сайте Верховной Рады обнародован состав и структура комитетов нового парламента.

52-летний Андрей Деркач (округ № 159 – Глухов) является народным депутатом уже более 20 лет, начиная с избрания в 1998 году в Раду третьей созыва. В предыдущем созыве он был членом комитета по вопросам бюджета. В этом же - один из 14 нардепов, которые не вошли ни в один, пишет sumy.today.

Игорь Молоток (52 года), избранный в округе № 160 (Шостка и Конотоп), который нардепствует уже третий срок, не меняя традициям, остался в бюджетном комитете.

Вместе с ним в этом же комитете заседает избранный по 162-му округу (центр в Ахтырке) 34-летний киевлянин Николай Задорожний, член фракции «Слуга народа», который до того, как стать нардепом был временно безработным. Теперь же г-н Задорожный - специалист по бюджету в Верховной Раде. К слову, в Википедии, в отличие от сайта Верховной Рады, можно найти более подробную биографию Задорожного. Здесь сказано, что он «Украинский шоумен, ведущий и организатор праздничных мероприятий, работал в ивент-агентства GB Event by Kvartal 95, был участником юмористической группы «Братья Гагарины», выступавшей на телепроекте «Бойцовский клуб», а еще он менеджер по продажам и поставкам, а по специальности учитель физики и информатики.

Выбранная от Сум (округ №157) еще одна 34-летняя «слуга народа» Татьяна Рябуха будет работать в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики. Напомним: до избрания нардепом она несколько лет проработала учителем начальных классов в школе №10. Сколько именно проработала, и когда именно получила педагогическое образование, ни на сайте Верховной рады, ни на сайте ЦИК информации нет. Так же, как и в Википедии, где сказано, что она «Украинский общественный деятель».

Еще один «слуга народа» с педобразованием, 24-летний Михаил Ананченко, записался в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он до получения мандата работал помощником Сумского городского головы. В Википедии кроме этого о юном нардепе сказано: «Украинский общественный активист, волонтер, студенческий президент Украины, глава Украинской молодежного совета». Он, напомним, попал в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» (№ 34).

Его коллега о фракции от округа №161 (центр в Сумах) 38-летний сумчанин Максим Гузенко вошел в состав Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно официальной биографии, г-н Гузенко до избрания нардепом занимался агробизнесом и был директором агропредприятия.

35-летний киевлянин с шосткинской пропиской Артем Ковалев, который прошел в ВР по списку «Слуги народа» (№ 45), попал в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. В его официальной биографии указано только предыдущее место работы - гендиректор ООО «УНИАН» (входит в холдинг «1+1 Media»), в Википедии также отмечено, что параллельно он занимает должность финансового директора компании «1+1 Интернет».

35-летний частный предприниматель из Киева Игорь Васильев, которого избрали в нардепы жители Сумщины по 158-му округу (с центром в Белополье) отправился в комитет по вопросам цифровой трансформации.

Политика Нардепы
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