Новый нардеп от Сумщины получил в августе более 3 миллионов Об этом свидетельствует сообщение Максима Гузенко о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое он подал в НАПК 20 августа.

При этом более миллиона гривен новый народный депутат задекларировал с нарушением сроков. 20 августа он сообщил НАПК о том, что получил доход от занятия предпринимательской деятельностью на общую сумму более трех миллионов гривен от четырех предприятий: сумского ООО «АГРОХИМ-ПАРТНЕР» и фермерского хозяйства из села Постольного «Натон», которые 19 августа он переписал на своего отца Василия Гузенко и от Нижнесыроватского ООО «СП-АРГОС», совладельцем которого тоже теперь является отец нардепа, а также от киевского ООО «Мамонт-АГРО», пишет sumy.today.

При этом от последнего предприятия более 980 000 нардеп получил еще 1 августа. Согласно закону задекларировать этот доход он должен біл в течение 10 дней, то есть до 11 авугста, но этого не сделал. Так же как не задекларировал вовремя получения почти 268 000 гривен банковских процентов, которые получил 8 августа.

К слову, в 2018 году Максим Гузенко за весь год от предпринимательской деятельности получил 3,46 млн грн.

Теперь уже бывший агробизнесмен Максим Гузенко, согласно декларации за 2018 год, является владельцем 16,15 гектаров земли в Лебединском и Сумском районах. Также у него есть в этих районах земля по эмфитевзису (долгосрочному праву пользования) - 55,8 гектаров.

Кроме того, он владеет двумя участками в Сумах площадью 23,37 соток.

Что касается жилья, у Максима Гузенко есть дом в Сумах площадью более 250 квадратов, еще один на 82 квадрата. Плюс нардеп имеет две квартиры: одну в Сумах - 84 квадрата, и одну в Киево-Святошинсьому районе Киевщины площадью 69 квадратов. Еще одна квартира в Киевской области площадью 98,82 квадраты задекларирована им как объект незавершенного строительства.

Кроме того, у г-на Гузенко 50,5 квадратов нежилого помещения в Белополье, а также на двух с Гузенко Валентиной Васильевной 307,9 квадратов в Сумах.

Автопарк нардепа преимущественно состоит из грузовиков плюс микроавтобус Volkswagen Multivan 2010 года, который он приобрел в феврале прошлого года.

В Верховной Раде Максим Гузенко вошел в состав комитета по вопросам аграрной и земельной политики.