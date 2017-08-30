В Сумах соревновались коммунальщики

Участники соревновались по таким видам спорта: комбинированная эстафета, мини-футбол, волейбол, шашки, дартс, настольный теннис, перетягивание каната.
В соревнованиях по комбинированной эстафеты победителями стали:
III место - КП «Дорремстрой»;
II место - КП «Электроавтотранс»;
I место - КП «Горводоканал»;
В соревнованиях по мини-футболу победителями стали:
III место - КП «Горводоканал»;
II место - КП «Электроавтотранс»;
I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;
В соревнованиях по волейболу победителями стали:
III место - КП «Дорремстрой»;
II место - КП «Горводоканал»;
I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;
В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:
III место - Петренко Жанна (КП «Дорремстрой»);
II место - Олейникова Юлия (КП «Горводоканал»);
I место - Гребеник Марина (КП «Электроавтотранс»);
В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:
III место - Рекуненко Сергей (КП «Дорремстрой»);
II место - Бывалин Александр (КП «Горводоканал»);
I место - Кучменко Алексей (КП «Электроавтотранс»);
В соревнованиях по дартсу победителями стали:
III место - Донченко Сергей (ООО «Сумытеплоэнерго»);
II место - Гоженко Василий (КП «Дорремстрой»);
I место - Кривомаз Максим (КП «Горводоканал»);
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:
III место - Партола Вероника (ООО «Сумытеплоэнерго»);
II место - Нечипуренко Юлия (КП «Электроавтотранс»);
I место - Лукьяненко Оксана (КП «Горводоканал»);
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:
III место - Стециенко Виталий (КП «Дорремстрой»);
II место - Ульяненко Юрий (КП «Горводоканал»);
I место - Коваленко Олег (КП «Электроавтотранс»).
В соревнованиях по перетягиванию каната победителями стали:
III место - КП «Дорремстрой»;
II место - КП «Горводоканал»;
I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;
В общекомандном зачете победителями стали:
III место - ООО «Сумытеплоэнерго»;
II место - КП «Электроавтотранс»;
I место - КП «Горводоканал».
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