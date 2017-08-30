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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались коммунальщики

30 августа на спортивной площадке оздоровительного лагеря «Звездный» КП «Дорремстрой» состоялась ХХ летняя спартакиада среди сборных команд предприятий жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Сумской области.

Участники соревновались по таким видам спорта: комбинированная эстафета, мини-футбол, волейбол, шашки, дартс, настольный теннис, перетягивание каната.

В соревнованиях по комбинированной эстафеты победителями стали:

III место - КП «Дорремстрой»;

II место - КП «Электроавтотранс»;

I место - КП «Горводоканал»;

В соревнованиях по мини-футболу победителями стали:

III место - КП «Горводоканал»;

II место - КП «Электроавтотранс»;

I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;

В соревнованиях по волейболу победителями стали:

III место - КП «Дорремстрой»;

II место - КП «Горводоканал»;

I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями стали:

III место - Петренко Жанна (КП «Дорремстрой»);

II место - Олейникова Юлия (КП «Горводоканал»);

I место - Гребеник Марина (КП «Электроавтотранс»);

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями стали:

III место - Рекуненко Сергей (КП «Дорремстрой»);

II место - Бывалин Александр (КП «Горводоканал»);

I место - Кучменко Алексей (КП «Электроавтотранс»);

В соревнованиях по дартсу победителями стали:

III место - Донченко Сергей (ООО «Сумытеплоэнерго»);

II место - Гоженко Василий (КП «Дорремстрой»);

I место - Кривомаз Максим (КП «Горводоканал»);

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:

III место - Партола Вероника (ООО «Сумытеплоэнерго»);

II место - Нечипуренко Юлия (КП «Электроавтотранс»);

I место - Лукьяненко Оксана (КП «Горводоканал»);

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:

III место - Стециенко Виталий (КП «Дорремстрой»);

II место - Ульяненко Юрий (КП «Горводоканал»);

I место - Коваленко Олег (КП «Электроавтотранс»).

В соревнованиях по перетягиванию каната победителями стали:

III место - КП «Дорремстрой»;

II место - КП «Горводоканал»;

I место - ООО «Сумытеплоэнерго»;

В общекомандном зачете победителями стали:

III место - ООО «Сумытеплоэнерго»;

II место - КП «Электроавтотранс»;

I место - КП «Горводоканал».

Спорт Коммунальщики Спартакиада
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