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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54195

На Сумщине спасатели ликвидировали последствия условных радиационных терактов

В период с 29 по 30 августа Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области провели плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Данное мероприятие состоялось при содействии Агентства уменьшения угроз (США).

В учениях, которые проходили на территории города Конотопа и Конотопского района, приняли участие подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области и Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая дислоцируется в г. Ромны.

По легенде тренировок, условные террористы контрабандным путем ввезли железнодорожным транспортом на территорию Украины отработанное ядерное топливо для совершения теракта. Данная информация поступила в соответствующие службы. На место вызова прибыли силы и средства 12-й государственной пожарно-спасательной части и части радиационной, химической и биологической защиты. Спасатели с помощью специальных приборов провели радиационную разведку территории и определили локацию нахождения источника облучения. Также были развернуты пункты пропуска из зараженной зоны и массовой деконтоминации, где проводилась специальная обработка пассажиров поезда, их личных вещей и сил, привлеченных на место чрезвычайного происшествия. От пожарной автоцистерны, установленной на гидрант, осуществлялась бесперебойная подача воды на санитарные пункты.

На станции Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги произошла попытка захвата специального поезда, который по условиям учений вроде перевозил отработанное ядерное топливо. В результате возник пожар подвижного состава, произошла утечка топлива и его возгорание. На обуздание последствий радиационной аварии привлекли пожарно-спасательные подразделения из данного населенного пункта, города Сумы и Ромны, часть радиационной и химической защиты Межрегионального центра быстрого реагирования. При проведении разведки территории химики-спасатели обнаружили пострадавших, на носилках вынесли из опасной зоны и передали коллегам пожарным, которые доставили их бригадам экстренной медицинской помощи. После определения границ радиоактивного загрязнения и допустимого времени работы на месте аварии, спасатели приступили к обузданию пожара. Были созданы три оперативные участка, которые сосредоточили свои действия на ликвидации непосредственного очага горения, уменьшении распространение радиоактивных веществ и защите личного состава и техники. Координировал работу подразделений штаб пожаротушения. Ликвидация условного пожара проводилась двумя методами. Первым укрощали с помощью автомобиля порошкового тушения. Следующий метод включал в себя организацию и проведение пенной атаки. Автолестницей пенные генераторы были доставлены в очаг горения. Общими усилиями условный пожар спасатели ликвидировали. На специальных пунктах пропуска из зараженной зоны личный состав и техника, которые были привлечены на тушение прошли специальную обработку.

По итогам проведенных мероприятий Координационная группа АТЦ проанализировала каждый их шаг, а также отметила высокий уровень подготовки подразделений к выполнению задач по предупреждению и противодействию террористическим угрозам и диверсиям, в частности в условиях осложненной радиационной обстановки.

Данные тренировки, в условиях приближенных к реальным, позволили спасателям отработать действия по ликвидации аварий связанных с радиационной опасностью. Также проверялся на практике порядок взаимодействия служб, привлекаемых в случае возникновения таких ситуаций. Всего с Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в учениях приняли участие 60 человек личного состава и 15 единиц техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Учения
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